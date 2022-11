Sono stati giorni intesi e scanditi da attimi di paura per Sandro Ruotolo, l'ex parlamentare e giornalista colpito da un broncospasmo improvviso.

Ruotolo ha deciso di raccontare gli ultimi dodici giorni passati nel reparto di terapia intensiva e lo ha fatto pubblicando una foto sui social network. Una foto d'impatto, dove il giornalista decide di mostrarsi intubato direttamente nel letto dell'ospedale: «Voglio raccontarvi ciò che mi è successo e posso farlo perché sono vivo».

Queste sono state le parole di Ruotolo per spiegare gli attimi infernali che ha vissuto, un broncospasma gli ha bloccato la respirazione ma, grazie all'imminente arrivo dell'ambulanza e l'impeccabile intervento di medici ed infermieri, questo non è stato fatale per l'ex parlamentare. «Mi hanno salvato la vita e voglio ringraziare il servizio sanitario nazionale, ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l’impegno».