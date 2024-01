Lettera di Sangiuliano al regista Ippolito: «Grande contributo alla cultura napoletana»

«Preg.mo Leonardo Ippolito, caro Leonardo,

mi rivolgo a lei con gratitudine per i suoi oltre cinquant'anni di eccezionale impegno nella diffusione della nobile tradizione culturale napoletana. La sua opera è un esempio per innumerevoli artisti napoletani e dimostra come sia possibile custodire con professionalità e dignità le tradizioni artistiche.

Desidero esprimere il mio elogio per il suo prezioso lavoro. La sua dedizione costante è stata un tesoro per le generazioni presenti e future, e Napoli beneficia del suo straordinario contributo».

Ecco il contenuto della lettera inviata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Leonardo Ippolito, regista e impresario napoletano, con una lunga carriera artistica alle spalle. Proprio il suo impegno e la sua dedizione hanno spinto il ministro Sangiuliano a inviargli una lettera di encomio.