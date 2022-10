San Giuseppe Vesuviano, condannata casa di cura per condotta antisindacale

Il Tribunale di Nola, sezione lavoro, con sentenza del 4 Ottobre u.s., ha accertato l’antisindacalità del comportamento della Società Casa di Salute S. Lucia di San Giuseppe Vesuviano, azienda accreditata con il Servizio Sanitario Regionale. Il ricorso, proposto dalla Funzione Pubblica Cgil di Napoli, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Ferrara, ha confermato che l’azienda ha violato più le corrette relazioni sindacali tanto in materia sia in tema di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali in riferimento alla riorganizzazione aziendale, sia sulle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto alle quali «l’azienda non ha garantito l’accordo tra tutte le Rsa indicendo, in proprio, le elezioni peraltro in dispregio del termine minimo di sette giorni lavorativi richiesto dalla normativa vigente».

«La sentenza - sostiene Marco D’Acunto - conferma e allo stesso tempo rende giustizia di un atteggiamento dell’azienda continuamente ostativo al lavoro sindacale della Fp Cgil sin da quando è entrata nella struttura di San Giuseppe Vesuviano. Ma la sentenza ci soddisfa solo parzialmente dato atto che non annulla gli effetti della condotta antisindacale dell’azienda circa la mancata informativa sulla riorganizzazione, non annullando il licenziamento della nostra rappresentante sindacale aziendale».

Per tali motivi la Fp Cgil Area Metropolitana di Napoli, nell’attendere che come da sentenza la Casa di Salute Santa Lucia annulli le elezioni per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tenutesi a gennaio 2022 ed effettui le corrette procedure, proporrà opposizione avverso la prima parte della sentenza.