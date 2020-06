Napoli, sangue e paura al Vasto: lite tra marocchini, ragazzo accoltellato

Ancora un pomeriggio di sangue e terrore nel quartiere del Vasto a Napoli. Un giovane ragazzo di origini marocchine è stato accoltellato al braccio in via Milano, da un suo connazionale, al termine di una discussione. L’episodio è avvenuto all’esterno di uno dei minimarket della zona, frequentati in qualsiasi ora del giorno e della notte. Al momento sul posto sono intervenuto gli uomini della Polizia Locale e della Poliza di Stato - per identificare i due litiganti - ed una squadra del 118 per prestare soccorso al ragazzo ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA