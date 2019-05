CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 07:59

Sangue nella movida. Una baby gang ha aggredito cinque ragazzi ed è caccia aperta ai piccoli bulli. Le vittime, tutte al di sotto dei 16 anni, non hanno subito la peggio solo perché sono riusciti a raggiungere il commissariato di polizia di Pompei. Tutto è accaduto a pochi metri dal Santuario, mentre il cardinale Crescenzio Sepe celebrava la chiusura del mese mariano ed esortava i giovani alla «non violenza».LA PAURAParole pronunciate al vento per i cinque baby bulli che alle 22 di sabato hanno aggredito e spaccato la testa ad un ragazzo di 15 anni. Una violenza assurda e inconcepibile se si considera che alla base non c'è un movente. Il ragazzo ferito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare dove i medici gli hanno diagnosticato un profondo taglio dietro la nuca che hanno suturato con diversi punti. «Siamo stati fortunati», hanno raccontato le vittime della baby gang. «Abbiamo avuto paura e creduto che per noi finisse male». Il giovane ferito ha anche un braccio fratturato per una caduta a scuola e proprio la pesantezza del gesso gli ha impedito di essere rapido nei movimenti e di schivare le pietre che i bulli tiravano contro lui e i suoi amici.