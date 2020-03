Sanificazione delle strade di Napoli: in campo anche i vigili del fuoco contro il coronavirus

Da ieri pomeriggio il comando dei vigili del fuoco di Napoli ha intrapreso un lavoro di igienizzazione delle strade di Napoli in supporto alle squadre operative del Comune come da disposizioni dettate dal ministero dell'interno: le operazioni di bonifica sono espletate con due squadre operative, ognuna composta da tre unità e un automezzo pick up con 400 litri di soluzione igienizzante.



Il comando dei vigili del fuoco già da giorni ha ordinato la modifica di alcuni mezzi estremamente agili per potere garantire al meglio le operazioni di sanificazione nei vicoli dei rioni altrimenti difficilmente raggiungibili. Ai due mezzi già operativi dalla giornata di ieri si aggiungeranno altri otto mezzi su cui sono già in corso le modifiche.

