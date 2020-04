Obbligo sanificazioni, a Napoli la giungla delle tariffe: «Servono prezzi fissi»

Il nuovo mondo della sanificazione. La società del prossimo futuro dovrà essere di sicuro «più attenta alle prevenzioni da rischio biologico - spiega Monica Biglietto, chimico della Fumigat, ditta di disinfezioni dal 1936 con sede al Vomero - e da inizio marzo a oggi ci siamo occupati di un migliaio di sanificazioni in città: per lo più pizzerie, pasticcerie, ristoranti ed esercizi legati al food». Tutti i commercianti napoletani, infatti, considerato anche l'obbligo di sanificazione imposto dalla Regione in vista della riapertura, in queste ore sono alle prese con l'organizzazione di corsi di formazione del personale, caccia ai dispenser di gel disinfettante e dispositivi di sicurezza, pulizia degli ambienti, riassetto totale dei locali. Non tutti gli spazi, infatti, sono materialmente adattabili alle nuove norme sanitarie e di distanziamento.

Nel corso dell'emergenza Covid, ogni commerciante partenopeo ha dovuto fronteggiare ben due sanificazioni: la prima a fine febbraio, imposta da un'ordinanza comunale. La seconda in questi giorni, ordinata da Palazzo Santa Lucia. Ma quanto costa una sanificazione? A spiegarlo è Biglietto, membro anche del consiglio direttivo dell'Associazione Europea Disinfestatori: «La spesa varia tra i 160 e i 400 euro a seconda delle dimensioni di un locale e della tipologia di intervento dice Le richieste sono aumentate moltissimo dopo l'ordinanza comunale di fine febbraio, ma il flusso rispetto alla fase pre-chiusura è oggi molto più basso: i commercianti sono increduli sulle nuove modalità di organizzazione. Rimodulare le attività alle norme di distanziamento è complesso in cucine e spazi piccoli: molti locali perciò aspetteranno di tornare a una situazione precedente all'emergenza per riaprire. Oppure ristruttureranno».

Orientarsi tra tipologie di intervento e il boom di aziende, tariffe ed esigenze specifiche dei locali non è semplicissimo. «Arrivano offerte non del tutto omogenee - racconta l'ingegner Ruggiero Brogna che si occupa dell'argomento per Confcommercio Napoli - Stiamo verificando la certificazione delle imprese che, come previsto dalla Regione, devono indicare i prodotti utilizzati e le relative schede tecniche. I costi sono eterogenei. La media della spesa è di 1,50 euro al mq. Stiamo organizzando alcuni esercizi, come i piccoli bar, su tariffe forfettarie che vanno dai 50 ai 100 euro». «I costi di sanificazione e materiale di protezione vanno in media da un minimo di 300 euro al mese per i negozi piccoli (20 mq) a 1500/2000 euro per quelli grandi (da 100 a 200 mq) - dice Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - Proponiamo che siano lo Stato o la Regione a farsene carico: è un onere eccessivo per attività già in deficit che dovranno affrontare il calo del 65% di coperti rispetto a prima della pandemia per rispettare le nuove norme sul distanziamento».



Ma l'attenzione va anche alla qualità. Sono solo 3 le sostanze anti-covid «approvate da Governo ed Ecdc prosegue Biglietto L'ipoclorito di sodio (dallo 0,1% allo 0,5% in peso), l'alcol etilico (o etanolo, dal 62% al 71%) e l'acqua ossigenata (perossido di idrogeno allo 0,5%). Si usano in modo diverso a seconda delle superfici. L'ipoclorito è il principio attivo presente anche nella varechina, e si può usare su superfici resistenti (pavimenti o marmi) e in soluzione sulle posate. Su legno, pc, cassa o banco di negozio si usa l'alcol con lo strofinaccio, ma non su vernici sensibili. L'acqua ossigenata va bene ovunque». Ma come si definisce una sanificazione? E quanto dura? «Quest'ultima è la domanda da un milione conclude l'esperta Si può creare un punto zero di sanificazione, ma poi bisogna agire con una pulizia corretta e continua contro le possibilità di ricontaminazione. Finora le imprese di consulenza sono state attente ai rischi primari (incendi e scivolamenti), ma hanno trascurato i rischi biologici. Vanno aggiornati e applicati meglio dai consulenti tutti i documenti di valutazione del rischio biologico, previsti già dal 2008. Quanto alla definizione, la sanificazione è un insieme di attività divise in due momenti: pulizia e disinfezione. Quando la pulizione è ottimale si passa alla polverizzazione, che consente di mantenere il disinfettante nell'ambiente quasi come una fumigazione. Esistono diverse procedure di disinfezione, e variano a seconda delle superfici. Ipoclorito e alcol non sono erogabili col nebulizzatore, perché è pericoloso».