Martedì 12 Giugno 2018, 12:43

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un napoletano di 44 anni responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e violenza sessuale. Inoltre è stato indagato in stato di libertà anche per il reato di lesioni.Ieri pomeriggio una volante è intervenuta alla Discesa Sanità dove i poliziotti hanno trovato il 44enne riverso sul ballatoio e fortemente agitato. Ma poco prima altre volanti sono intervenute in un appartamento di Vico della Calce dove gli agenti hanno accertato che una ragazzina, in compagnia di un’amica, era stata avvicinata per strada dal 44enne che l’aveva afferrata con violenza bloccandola e impedendole ogni via di fuga approfittandone per leccarle il collo e palpeggiarle le natiche. La ragazza è poi riuscita a liberarsi ed a fuggire con la sua amica a casa raccontando l’episodio accaduto.L’uomo, attualmente già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per lo stesso reato, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.