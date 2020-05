Sanità, stop alla cordata Pellegrini per la gara per i servizi di pulizia

È confermata l'esclusione del Rti Pellegrini-Papalini-Eporlux da uno dei lotti - con base d'asta di 135 milioni - per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale riguardante parte del territorio della regione Campania. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal raggruppamento d'imprese per contestare la comunicazione della sua esclusione dalla procedura disposta da Consip.



Inizialmente il Rti Pellegrini si era aggiudicato provvisoriamente il lotto 8 della gara, venendo poi escluso perché un'impresa ausiliaria di una delle mandanti non è stata ritenuta in regola, nel corso della procedura di gara, con un requisito generale di partecipazione previsto a pena di esclusione, rappresentato dalla regolarità dei contributi previdenziali. Con le censure proposte al Tar, il Rti Pellegrini sosteneva sostanzialmente l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante «che avrebbe disposto l'esclusione dalla gara basandosi sul Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ndr) rilasciato il 5 aprile 2019 erroneo - ne dà conto il Tar in sentenza - poiché, sia alla data della richiesta del Durc che a quella del rilascio, l'impresa ausiliare sarebbe stata in regola con i contributi previdenziali e quindi avrebbe rispettato il principio di continuità nel possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara».



Per i giudici, però, le censure non sono fondate. Intendendo dare continuità «al consolidato orientamento sul principio del possesso ininterrotto dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara nei confronti dell'impresa ausiliaria», il Tar ha ritenuto che «il raggruppamento ricorrente non era in possesso dei requisiti generali di partecipazione che devono essere posseduti, anche dalle imprese ausiliare, fin dal momento della partecipazione alla gara e mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale, a pena di esclusione. Il mancato possesso del requisito nel corso della procedura di gara comporta l'esclusione dal concorrente dalla procedura ad evidenza pubblica». Respinti anche tutti gli altri motivi di ricorso. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA