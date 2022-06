Sanità Campania, De Luca nomina i 13 direttori generali di Asl e ospedali: D’Amore al Cardarelli, Longo al Policlinico

Nella seduta di oggi della giunta regionale, il presidente Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13 direttori generali di Asl, aziende ospedaliere e policlinici, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere.

Queste le nomine: Antonio D’Amore al Cardarelli, Anna Iervolino all'Azienda dei Colli, Giuseppe Longo al Policlinico Federico II, Ferdinando Russo al Policlinico Vanvitelli, Ciro Verdoliva all'Asl Napoli 1, Mario Iervolino all'Asl Napoli 2, Giuseppe Russo all'Asl Napoli 3, Renato Pizzuti al Moscati di Avellino, Mario Ferrante all'Asl Avellino, Maria Morgante al San Pio di Benevento, Gennaro Volpe all'Asl Benevento, Amedeo Blasotti all'Asl Caserta e Gennaro Sosto all'Asl Salerno.

Esce dunque Maurizio Di Mauro che - fa sapere De Luca - sarà impegnato nella struttura centrale dell’assessorato alla Salute, mentre Antonio Giordano, che va in quiescenza, mantiene l’attuale incarico commissariale. «È un impegno a valorizzare e a non disperdere tutte le esperienze amministrative che si sono sviluppate in questi anni difficili», chiosa il governatore della Campania.