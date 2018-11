CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Novembre 2018, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano di rientro e Sanità commissariata: per la Campania si profila l’ennesimo cambio di guardia, nei prossimi mesi, al timone della struttura commissariale che, dal luglio del 2017, è guidata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi, in Commissione Finanze, nel disegno di legge sul fisco, è stato infatti approvato un emendamento che promette di dare lo stop al doppio ruolo tra governatori e commissari nelle Regioni, come la Campania, in piano di rientro. Quasi una norma concepita su misura...