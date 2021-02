Precari della Sanità in Campania, Medici (Cisl): «Decise le assunzioni, i burocrati non procedono»

In occasione dell’approvazione del Documento economico e finanziario, il Consiglio regionale della Campania emanò un atto in indirizzo in materia di personale precario del comparto sanità, con il quale decise di procedere alla sottoscrizione di contratti per gli operatori sanitari e sociosanitari per 36 mesi, e di allineare quelli a tempo determinato esistenti alla stessa scadenza per soddisfare il fabbisogno e contrastare più efficacemente la pandemia. Ma non è successo niente.

La Cisl Funzione Pubblica della Campania, con il suo segretario generale Lorenzo Medici, è su tutte le furie: “C’è una assoluta incoerenza amministrativa dettata dai comportamenti delle varie Asl e aziende ospedaliere che continuano in maniera omissiva a non avere in nessuna considerazione la scelta dell’assemblea legislativa. Eppure siamo davanti ad un atto di indirizzo politico di grande valore, volto alla tutela dei tanti precari che operano nel SSR. E’ inspiegabile che sia disatteso dagli enti sanitari regionali.”

Per la Cisl è particolarmente grave “il comportamento omissivo del dipartimento per la salute che avrebbe dovuto porre in essere precise direttive formali per l’attuazione di quanto indicato dal decisore politico. Per questo – continua Medici – chiediamo al governatore De Luca e al presidente della Commissione Sanità Alaia di intervenire rapidamente per risolvere questa vicenda, e di essere auditi, congiuntamente ai direttori generali delle Asl /AA.OO, a partire dal Ruggi d’Aragona, per far rispettare quanto deciso dal Consiglio in materia di reclutamento e riallineamento dei contratti in essere a 36 mesi.”

In assenza di un celere riscontro, la Cisl dichiara che metterà in atto “forti azioni di mobilitazione a sostegno dei legittimi diritti del personale precario.”

