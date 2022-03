Napoli, Sanità: detiene armi e droga in un garage: denunciato

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Gradini Cinesi presso l’abitazione di un uomo e, poco distante nel box a lui in uso in vico Cavaniglia, hanno rinvenuto un barattolo contenente 30 grammi di marijuana, 2 asce con manico in legno, 7 pugnali e 4 sciabole.

L’uomo, un 54enne napoletano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.