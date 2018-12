CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Dicembre 2018, 13:02

Per la terza volta in meno di un mese il presidente della Camera Roberto Fico visita il quartiere Sanità, ieri ha battezzato «Opportunity», un'associazione di giovani che ha trovato spazio nel cuore del quartiere a pochi passi dalla casa di Totò dove loro, i giovani, il vero e unico oro di Napoli, forniranno servizi ai bambini e alla gente del rione. È la storia di un quartiere che cerca il riscatto «Opportunity», il presidente Davide D'Errico, 27 anni, è nipote di Lucio D'Errico, imprenditore di Ponticelli che nel 1993 disse tre volte no al pizzo chiesto dai clan e fu ammazzato.«QUARTIERE MODELLO»Fico inquadra così quanto sta accadendo in un quartiere difficile e storicamente inquinato da clan della camorra. Per la terza carica dello Stato quello che sta succedendo alla Sanità è un esempio: «Affermiamo ancora una volta che lo Stato vince e la camorra perde. Ma non perdono solo i camorristi che vivono in questo momento, dobbiamo sconfiggere definitivamente la cultura della camorra». «Questa è una cultura che dovrà essere solo un ricordo, nel quartiere Sanità e in tutta Napoli è l'unico modo per cui noi possiamo rinascere, io ci sono al 100%, fino alla fine, la Sanità è un modello da esportare». Fico non lesina una stoccata al Governo e al paventato taglio dei fondi per le periferie che toccherebbe anche l'area metropolitana in cui è collocata Scampìa: «A me non interessano le lentezze della burocrazia, le beghe politiche e nemmeno che i soldi non ci sono. Io dico che devono esserci i finanziamenti per le periferie perché solo così si contrasta la camorra». Per Fico «questo è un quartiere che si sta risollevando con una rivoluzione ed una evoluzione incredibile, il riscatto è sempre possibile e la Sanità è un modello di riscatto».