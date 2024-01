Sanità, la Cisl: assunzioni, ci siamo. Ora confronto con i sindacati

«Ci sono voluti tre anni di lotte, vertenze e proposte. Ma finalmente ce l’abbiamo fatta. La decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di avviare subito lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in tutte le Asl e le aziende ospedaliere e di prevedere un concorsone unico per coprire tutti i fabbisogni sia di primo intervento che di degenza nel caso non si riuscissero a coprire i vuoti di organico ci trova naturalmente d’accordo». Lorenzo Medici, leader regionale della Cisl Funzione Pubblica, è soddisfatto del risultato raggiunto.

«E’ dai giorni del Covid - sottolinea - che abbiamo avviato una forte campagna di mobilitazione per un piano straordinario di assunzioni nelle strutture sanitarie, alla luce dei paurosi vuoti di organico esistenti e delle oggettive difficoltà degli operatori a portare avanti il prezioso lavoro di cura dei pazienti.

Sono stati anni terribili, che l’epidemia ha reso ancora più pesanti. Ma cozzavamo contro un muro di gomma, rappresentato dal silenzio della Giunta. Ora ci siamo. Ma, visto che non c’è tempo da perdere, bisogna passare subito alla fase successiva».

Il segretario generale della maggiore federazione sindacale del settore indica la strada da seguire. «Va aperto immediatamente - dice Medici - un tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria per individuare i bisogni di ogni singola azienda, i profili necessari e le procedure da seguire per concretizzare in tempi strettissimi le nuove occupazioni, a partire dai precari e dagli idonei che possono essere assunti subito, per poi continuare con un bando a copertura totale dei vuoti, che non riguardano soltanto l’emergenza urgenza ma tutti i reparti. Confidiamo, visto le sue dichiarazioni, che De Luca non abbia alcuna difficoltà a procedere rapidissimamente, alla luce delle sempre più pressanti esigenze esistenti nei pronto soccorso e nei diversi reparti, e della elevata domanda di salute dei cittadini della Campania».