Sanità, riunione degli operatori socio sanitari a Poggioreale

Giovedì 27 luglio 2023 gli operatori del terzo settore si riuniranno alle ore 16 presso il ristorante Il Poggio in via Nuova Poggioreale 160/C a Napoli. L’assemblea discuterà della campagna di reclutamento dell’Asl Napoli 1 Centro che sta mettendo a rischio il lavoro degli educatori, degli operatori socio sanitari e delle altre figure professionali provenienti dalle cooperative sociali e impiegate nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari realizzati con l’Asl.

L’assemblea è stata convocata dopo l’incontro in Prefettura nei giorni scorsi al quale hanno partecipato le organizzazioni sociali Gesco e Solco Napoli, insieme alle principali sigle sindacali, ma al quale l’Asl Napoli 1 Centro ha ritenuto opportuno non presenziare, limitandosi a inviare una nota.

«Il ruolo della cooperazione sociale da oltre trent’anni è di grande supporto al servizio pubblico – dichiara il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo – con operatori che non solo garantiscono funzioni educative, sociali e assistenziali ma mettono a disposizione degli utenti anche competenze e abilità frutto del personale background. In moltissimi servizi ci sono educatori che sono artisti, musicisti, attori, scultori, pittori, cantanti, sportivi, esperti di balli, esperti nelle discipline meditative».

«Gli educatori – ha continuato il presidente – del privato sociale sono flessibili, disponibili ad orari di lavoro variabili, disponibili a interventi in esterna per giorni consecutivi. Sono professionisti che portano un valore aggiunto e che andrebbero affiancati, non sostituiti dagli operatori del servizio pubblico. Rinunciare al loro contributo significherebbe cancellare oltre trent’anni di storia del welfare a Napoli, oltre che penalizzare centinaia di famiglie che contano sul loro supporto quotidiano».