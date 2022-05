Sanità a Napoli, corte dei conti: «Anomalie bilanci Asl tra 2018 e 2019»

Elementi critici, prosegue la nota, «sono emersi in relazione all'elevato contenzioso con le strutture private accreditate, all'incremento di spesa per consulenze e collaborazioni in ambito sanitario, nonché al frequente ricorso all'istituto delle proroghe contrattuali. L'indicatore che rileva la tempestività dei pagamenti, cui l'azienda è tenuta per le prestazioni ricevute a vario titolo, risulta, da ultimo, fortemente influenzato dal pagamento dei debiti pregressi.»

« Le irregolarità riscontrate - ha continuato la sezione - fanno emergere la necessità di un sistema di contabilità analitica e di un'implementazione delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, per migliorare la qualità dei dati contabili.»

« Tali obiettivi dovranno accompagnarsi ad un incisivo processo di razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'azienda e di coordinamento delle diverse strutture operative, ferma la non più rinviabile esigenza di rafforzare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni» ha concluso.