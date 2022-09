Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Fontanelle angolo via Telesino hanno controllato un ragazzo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 3 dosi con circa 0,55 grammi di cocaina, 4 stecche di hashish del peso di circa 10,4 grammi e 65 euro; inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato altre 7 stecche di hashish di circa 18 grammi.

A.A., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo, gli operatori hanno effettuato un altro controllo in via Villari presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 5 involucri con circa 1,3 grammi di cocaina, 5 stecche di hashish per circa 7,5 grammi e due bustine con circa 1,7 grammi di marijuana. Un 21enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.