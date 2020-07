Mancano i cardiologi, non apre il reparto all'ospedale San Paolo a Napoli

LEGGI ANCHE

Il reparto è pronto ma non può aprire., potenziando l’assistenza del presidio di Fuorigrotta come previsto dal piano sanitario della Regione Campania. Nell’ottobre del 2018, infatti, il trasferimento dell’Unità Complessa di Cardiologia dall’Ascalesi all’ospedale in via Terracina avrebbe dovuto comportarne l’attivazione ma fino a oggi,. Ciò che impedisce il funzionamento della Cardiologia è la «mancanza di medici, senza i quali non è possibile garantire la copertura di tutti i turni nel reparto» spiegache da marzo è alla guida della direzione dell’ospedale San Paolo.i comparti sindacali in questi due anni, hanno più volte fatto sentire la loro voce. «Da oltre due anni con l’alternarsi di quattro direttori sanitari e direzioni strategiche non si è arrivati all’apertura del reparto e oggi registriamo un ulteriore peggioramento della situazione» si legge in una nota Fials firmata dal segretario Carmine Ferruzzi che fa riferimento alle sale ospedaliere utilizzate come aree pre Covid e oggi “restituite” al reparto di Cardiologia. «Da circa un mese abbiamo consegnato il reparto come richiesto dal direttore generale – continua la nota - ma nonostante la presenza 24 ore su 24 di un primario, 6 cardiologi, 12 infermieri, 4 operatori socio sanitari, non è possibile ricoverare pazienti».«il grave danno economico e alla salute che comporta il persistere di questa situazione che determina perdite di posti letto in area di emergenza e un aumento delle barelle» spiega Ferruzzi che ricorda come il reparto in questione sia stato «gestito in maniera eccellente e mostrando una grande funzionalità nel periodo della pandemia durante il quale si isolavano i pazienti». Nelle note i sindacalisti puntano il dito sulle risorse economiche impiegate per il reparto ancora fermo: «nel 2019 sono state fatte 1388 ore in convenzione e nei primi mesi del 2010 sono state pagate 580 ore in convenzione» si legge a conclusione del documento.«Al momento abbiamo 6 medici cardiologi che non sono sufficienti al funzionamento a pieno regime del reparto per il quale ci vorrebbe una dotazione di altri 6 medici- spiega D’Amora- per due volte abbiamo effettuato le chiamate secondo lo scorrimento delle graduatorie ma non si è presentato nessuno». La volontà di aprire il prima possibile da parte del direttore insediatosi in piena pandemia, riguarda proprio il numero di specialisti da reclutare.«Occorrono 12 cardiologi – spiega ancora D’Amora - ma sono pronto ad aprire con 9 perché abbiamo attivato tutte le risorse in campo per garantire il funzionamento di questo reparto a cominciare dall’accelerazione riguardo la soppressione dell’area deputata al Covid e ora riconvertita nel reparto». «In questi mesi ci sono stati grandi passi in avanti- assicura il direttore- in collaborazione con l’ufficio tecnico centrale abbiamo individuato gli spazi dove allestire l’Utic, così da completare il servizio assistenziale di Cardiologia e siamo pronti ad aprire il cantiere in autunno quando provvederemo anche al rifacimento del reparto di neurologia che è più vetusto degli altri e delle facciate, restituendo dignità e funzionalità ad una struttura che sarà completa». A questo punto quindi, non resta che trovare tre cardiologi pronti a lavorare all’ospedale San Paolo e a far funzionare la Cardiologia, reparto fantasma pronto per partire.