San Giorgio a Cremano, il centro medico Synlab Sdn apre la nuova sede

Synlab Sdn ha inaugurato oggi il nuovo centro medico di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L’inaugurazione e il taglio del nastro sono avvenuti alla presenza del Regional Director Synlab Sdn, Fabio Tedeschi e Padre Gennaro, sacerdote in Napoli. Il nuovo presidio, situato in Via San Giorgio Vecchio 104 a pochi passi dal centro, offrirà ai cittadini un servizio di alta qualità per la loro salute che andrà ad integrarsi, grazie all’esperienza di Synlab Sdn nel settore della medicina di laboratorio, quale supporto complementare e valoriale al Ssn.

«Il nuovo centro medico di San Giorgio a Cremano – afferma Fabio Tedeschi, Regional Director di Synlab – rappresenta un fattore importante di ampliamento dei servizi sanitari Synlab erogati sul territorio campano e in particolare alla provincia di Napoli. Una nuova realtà, che arricchisce l’offerta medica territoriale andando ad inserire un ulteriore tassello all’implementazione di una medicina di prossimità, che possa incontrare le reali necessità dei pazienti a vantaggio dell’intera collettività»

All’interno del nuovo centro medico di San Giorgio a Cremano i pazienti avranno la possibilità di usufruire di una vasta offerta di esami di laboratorio: oltre ad analisi e prelievi di routine, sarà possibile eseguire pacchetti completi di check-up altamente specifici che consentono di monitorare i fattori di rischio legati a patologie cardiovascolari e metaboliche individuandone segni e sintomi precoci per permettere una valutazione dello stato di salute complessivo del paziente. Tra gli strumenti e i servizi volti a prevenire l’insorgere di malattie cardiologiche la struttura prevede la possibilità di eseguire un esame diagnostico fondamentale quale il breath test per rintracciare sintomi precoci per l’Intolleranza al lattosio e per la diagnosi dell’infezione da helicobacter pylori. I cittadini, infine, potranno rivolgersi al poliambulatorio per effettuare test diagnostici per Covid-19, sia tampone molecolare che test sierologico per ricerca anticorpi IgG e IgM.