Sulla salute non si scherza: Bassetti presenta il suo libro

Nell’ambito del salotto letterario Vega Cultura, venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 19, a Frattamaggiore, presso Vega Cafè (Corso Durante, 162), interverrà il professor Matteo Bassetti, che presenterà il suo ultimo libro “Pinocchi in Camice. Sulla salute non si scherza” (Piemme Edizioni), intervistato da Nicola Ruocco, fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”. L’evento rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding, che ha sempre mostrato grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale. Il prof Bassetti è tra i volti più noti che il grande pubblico ha imparato a conoscere durante la pandemia. Infettivologo e ricercatore, è professore ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Genova e Direttore del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova. “Pinocchi in Camice. Sulla salute non si scherza” è un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Negli ultimi anni la scienza medica è stata invasa da notizie false e falsi guru.

Se da un lato la rete ha democratizzato l'accesso alle informazioni, dall'altro l'uso pervasivo di internet ha contribuito, costantemente, alla disinformazione in ambito sanitario. I "pinocchi" in camice bianco sono tutti quei medici, pseudomedici, farmacisti, infermieri, nutrizionisti, osteopati che, in malafede, per facili guadagni o per ignoranza, mentono ai loro pazienti, facendo credere di poter risolvere i loro problemi con terapie che non hanno alcun fondamento scientifico. Ma come si smascherano le grandi bugie attorno alla medicina? Quali risposte dare a pazienti che ogni giorno si sentono raccontare i mirabolanti rimedi ai loro problemi di salute?

Matteo Bassetti ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Dal Covid all'omeopatia, dalle diete miracolose fino a Stamina, dal metodo Di Bella all'uso smodato degli antibiotici, un campionario di credenze e supposte verità che hanno illuso, ingannato o semplicemente distorto cure e trattamenti in questi ultimi decenni. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo, Matteo Bassetti marca una netta linea di separazione tra ciò che è scientificamente dimostrato e ciò che rientra nel campo della speculazione, se non della vera e propria truffa organizzata, anche grazie alle testimonianze di autorevoli esponenti del mondo dell'informazione e della scienza, da Bruno Vespa a Ilaria Capua, per citarne alcuni, ma anche di semplici cittadini.