Venerdì 24 Agosto 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 20:24

Sequestrata dalla polizia municipale di Napoli la tettoia in lamiera, sovrastante un terraneo del rione Sanità, realizzata sulla lapide che commemora lo scrittore dell'Ottocento Francesco Mastriani. Gli agenti hanno individuato il responsabile, che è stato deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento e deturpamento di patrimonio culturale di proprietà pubblica e opere edili abusive. Sequestrata, oltre alla tettoia, anche un manufatto in muratura a ridosso dell'appartamento terraneo.