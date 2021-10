Pozzuoli, trapianto di cornea restituisce la vista a una donna peruviana di 38 anni: era rimasta cieca da bambina

Un trapianto di cornea eseguito all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) ha restituito la vista a una donna peruviana di 38 anni, nata a Lima. Da bambina, a causa di una grave infezione agli occhi, ha perso completamente la vista. Grazie a una catena di solidarietà di una rete di medici, una volta arrivata in Italia e si è sottoposta all'intervento chirurgico nell'ospedale di Pozzuoli, nel reparto di oculistica diretto da Mario Sbordone.

«Per noi che lavoriamo per il Sistema sanitario pubblico ciò che conta è il benessere del paziente, a prescindere dalla nazionalità, dalla condizione di provenienza e dalla tipologia di malattia», spiega Antonio d'Amore, direttore generale della Asl Napoli 2 Nord, secondo cui «episodi come questi ci ricordano la missione che è alla base della scelta della professione medica e ci evidenziano quanto sia prezioso per tutti noi il Sistema sanitario nazionale. La sanità pubblica è un bene che ciascuno di noi deve tutelare con la massima attenzione».

La 38enne è stata dimessa 24 ore dopo l'intervento. Il trapianto di cornea è stato eseguito da Mario Sbordone e dalla sua equipe nel reparto di oculistica del Santa Maria delle Grazie. Solo nel 2019 questa Unità ha effettuato circa 1.500 interventi chirurgici e 900 iniezioni intravitreali.