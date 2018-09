Mercoledì 19 Settembre 2018, 19:50

Un «comitato di genitori» ai quali non sta bene la decisione di riaprire la scuola di sabato ha conferito incarico all'avvocato Angelo Pisani «per impugnare il provvedimento innanzi all'autorità giudiziaria competente». È quanto rende noto lo stesso Angelo Pisani, spiegando che i genitori dei ragazzi del Liceo Ginnasio Jacopo Sannazaro di Napoli, finito nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi per attività extra moenia trasformatesi in "gite al mare", «sono pronti a chiedere anche il risarcimento danni per ogni disagio e stress subito dai malcapitati studenti». Attività extra moenia che si sono rese necessarie per la mancanza di aule: 48 quelle disponibili a fronte di 53 classi.«La scorciatoia beffa, come battezzata da alcuni papà che non ne vogliono sapere di rinunciare ai progetti sportivi per i propri figli a causa di errori di altri - afferma Pisani - non è ritenuta giusta e legittima da numerose famiglie di studenti». Ragazzi che sono stati iscritti al Sannazaro, le cui famiglie hanno «sostenuto costi e oneri», anche «sulla base di un calendario scolastico che escludeva il sabato, permettendo così altri impegni e/o iniziative sportive e familiari ma che invece da oggi vedono lesi i propri diritti come l'organizzazione familiare e i programmi per un week end libero da obblighi scolastici».