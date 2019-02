«Al liceo Sannazzaro si guarda indietro mentre nel resto d'Italia si guarda avanti». È quanto denunciano, in una nota, un gruppo di genitori degli allievi del liceo Sannazaro di Napoli, lo stesso che lo scorso settembre inaugurò le lezioni al mare a causa della mancanza di aule. «Al momento - aggiungono i genitori - per gli studenti e loro genitori non è possibile consultare sul sito web alcuna programmazione dipartimentale per discipline come non è possibile conoscere i criteri in base ai quali verranno attribuiti i crediti. Non esiste alcuna versione del Piano Triennale dell'offerta formativa che esprime l'identità di ogni scuola». Secondo quanto rendono ancora noto i familiari degli allievi «la simulazione della prima prova per l'esame di stato, che ha coinvolto la stragrande maggioranza dei licei cittadini e nazionali, non si è svolta a Sannazaro». «Coloro che avevano scelto percorsi curriculari innovativi - aggiungono - come il liceo classico quadriennale, vivono una situazione di confusione e disorientamento». «Gli studenti sono stati privati della prospettiva di un viaggio di istruzione - dicono ancora le famiglie - ed è stato anche annullato un progetto Pon finalizzato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza Europea, un progetto che avrebbe consentito a un gruppo di allievi dopo un percorso propedeutico di usufruire di uno stage estivo all'estero». I genitori lamentano anche «un passo indietro negli scambi culturali francesi. Una volta - concludono - al Sannazaro c'era un boom di iscritti perché la sua offerta formativa era ampia differenziata e innovativa pur nella tutela e la valorizzazione della cultura classica. Il liceo rispondeva alle esigenze di studenti e genitori: ora invece si guarda solo indietro».

Martedì 26 Febbraio 2019, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2019 10:11

