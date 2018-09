Venerdì 21 Settembre 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 18:42

​Gli spazi della libreria «Iocisto», a Napoli, a disposizione degli studenti del liceo ginnasio Sannazaro. È l'invito di Claudia Migliore, presidente di «Iocisto», libreria poco distante dalla scuola, al centro delle polemiche per la carenza di aule (48 a fronte di 53 classi). La libreria, come scrive Migliore nella lettera indirizzata alla dirigente scolastica Laura Colantonio, «é molto vicina alla sua scuola pertanto può, nella fascia oraria mattutina, mettere a disposizione la sala presentazioni (corredata di video-proiettore e pannello per la proiezione) per attività extracurriculari (nei giorni in cui i ragazzi si assentano per i turni) o addirittura, se fosse ritenuto possibile, per le attività didattiche».