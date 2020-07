Sant'Agnello, affonda barca con a bordo otto persone: salvati da gestori di un lido

Avvistano un’imbarcazione che va alla deriva ed è prossima ad affondare e, dopo aver allertato la Capitaneria di porto, raggiungono il natante per mettere in salvo gli occupanti. Mauro e Francesco D’Esposito, titolari del lido «La Marinella» di Sant’Agnello sono stati protagonisti, nella giornata di ieri, del salvataggio di ben otto persone in difficoltà al largo delle coste della penisola sorrentina a causa dell’affondamento della propria barca per cause ancora da stabilire.



Ultimo aggiornamento: 10:47

Dopo il primo veloce intervento dei gestori dello stabilimento balneare con la scialuppa di salvataggio in dotazione alla struttura è sopraggiunto rapidamente il battello veloce A56 della Guardia Costiera dili ordini del comandante, Ivan Savarese, allertata dal responsabile della Locamare di Piano di Sorrento, maresciallo Paolo Avallone, che ha provveduto anche al recupero di uno dei due serbatoi di carburante (l’altro era stato recuperato da Mauro D’Esposito) per evitare inquinamento marino in una zona peraltro affollata da bagnanti. Nel frattempo sono in corso accertamenti da parte degli uomini della Capitaneria di porto per verificare le cause dell’affondamento e predisporre quanto necessario per le operazioni di recupero dell’imbarcazione colata a picco davanti la costa di Sant'Agnello.