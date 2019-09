La battaglia dei familiari del 35enne di Sant'Agnello, rappresentati dagli avvocati Antonio Cirillo e Angela Luigia Ruggiero, ha spinto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, Luca Marini, a trasmettere gli atti nuovamente alla Procura lagunare per effettuare ulteriori accertamenti.



Dopo tre anni di indagini, il sostituto procuratore Stefano Ancillotto aveva liquidato il caso come suicidio. Una tesi, questa, respinta con forza dai familiari del marittimo, trovato morto in un lago di sangue all'interno della nave il 24 aprile di tre anni fa. "Si trattò di un brutale omicidio e andava fermato l'intero equipaggio prima di avviare le indagini" hanno spiegato gli avvocati Cirillo e Ruggiero durante la discussione.



Adesso, la Procura di Venezia avrà altri tre mesi di tempo per far valutare a dei periti tutti i rilievi tecnici sollevati dai legali dei familiari di Sorrentino, per un caso che si tinge sempre più di giallo.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:15

