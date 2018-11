Lunedì 5 Novembre 2018, 15:29

SANT'AGNELLO - Traffico in tilt in penisola sorrentina a causa dell'improvvisa chiusura di viale dei Pini, a Sant'Agnello. All'origine del provvedimento c'è un avvallamento sospetto nell'asfalto. Il timore è che la pioggia battente degli ultimi giorni possa aver determinato un parziale cedimento del terreno al di sotto della sede stradale. Geologi, tecnici e forze dell'ordine sono sul posto per valutare l'entità del rischio per una strada costruita decenni fa su un vallone tombato. Anche la Gori, società che gestisce le risorse idriche in penisola sorrentina, sta ispezionando le condotte che corrono al di sotto di viale dei Pini e zia Zancani. In prima linea anche gli assessori Giuseppe Gargiulo e Attilio Massa. La chiusura precauzionale sta paralizzando la circolazione in tutta la Costiera.