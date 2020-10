Sono in corso di esecuzione al centro sportivo di via Iommella, a Sant'Agnello, i tamponi nasofaringei per i 40 bimbi della scuola d'infanzia dove sono stati riscontrati due casi di Covid. I piccoli sono in fila assieme ai genitori dalle 10 e ancora adesso nel centro sportivo in attesa di ultimare gli accertamenti. Intanto la responsabile dell'istituto comprensivo Gemelli di Sant'Agnello ha deciso, in via cautelare, di sospendere le lezioni e di tenerle da remoto.

