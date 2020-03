Un'altra vittima da coronavirus a Sant'Agnello. E' un uomo di 68 anni. «Sono profondamente triste - scrive il sindaco di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani -, con il cuore pieno di malinconia per la prima vittima di Covid 19 della nostra Sant Agnello. In questo momento di dolore stiamo tutti vicino ai familiari con grandissimo affetto e in preghiera». E' la seconda vittima della penisola sorrentina, dopo un uomo di 80 anni, deceduto a Sorrento nei giorni scorsi.

