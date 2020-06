Il Tribuinale del Riesame di Napoli ha confermato il sequestro, disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, del complesso di «housing sociale» di via Monsignor Bonaventura Gargiulo. Il sito è composto da 53 appartamenti a destinazione residenziale di superficie utile ognuno di circa 76,65 metri quadrati, 67 parcheggi pertinenziali interrati, una palestra, una serra didattica e aree pertinenziali.

I permessi per realizzare le opere, secondo l'accusa dei pm Andreana Ambrosino e Rosa Annunziata, non sarebbero conformi alle normative urbanistiche vigenti. Il provvedimento cautelare, emesso il 18 febbraio scorso, fu disposto in via d'urgenza e convalidato dal gip Antonio Fiorentino. L’istanza di dissequestro era stata inoltrata dai quattro indagati: l’ingegnere Antonio Elefante e il commercialista Massimiliano Zurlo, dirigenti della società Shs, titolare del permesso a costruire; Danilo Esposito e Francesco Gargiulo, amministratori di New Electra, l’impresa edile titolare dell’appalto. Intanto, proseguono le indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, su progetto approvato dall’amministrazione e dalla giunta comunale, il permesso a costruire rilasciato dagli uffici municipali di Sant’Agnello.

