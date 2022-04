Sant'Anastasia, arrestato ladro alla guida della vettura rubata

I carabinieri di Sant’Anastasia hanno arrestato un 48enne per furto: percorrendo via Madonna dell’Arco, lo hanno notato al volante di una mini-car. Con segni di effrazione sulla portiera lato guida. Così i militari hanno constatato che il blocco di accensione era stato manomesso. E l'uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni ed è stato immediatamente bloccato.

I carabinieri hanno accertato che, poco prima, l’auto era stata rubata ad Angri. Nella vettura sono stati rinvenuti e sequestrati gli strumenti atti allo scasso, verosimilmente utilizzati dall’uomo per il furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario; mentre l’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.