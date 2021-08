Mezzo chilo di marijuana in auto: arrestati due pusher a ​Sant'Anastasia

Un 26enne e un 42enne sono stati arrestati a Sant'Anastasia, comune dell'area metropolitana di Napoli, perché nascondevano in auto oltre mezzo chilo di marijuana, I due sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che, insospettiti dall'atteggiamento eccessivamente nervoso dei due uomini, hanno approfondito il controllo. E durante la perquisizione dell'automobile sono stati rivenuti i 570 grammi di marijuana. I due uomini, che sono del posto e sono già noti alle forze dell'ordine, sono stati traferiti in carcere in attesa di giudizio

