SANT'ANASTASIA. Auto in fiamme nella notte. Paura tra i residenti

Un’enorme colonna di fumo nero, ben visibile come le lingue di fuoco che ancora lambivano il veicolo, si è estesa in serata nell’intera zona nella località Madonna Dell’Arco ai confini con il territorio di Pollena Trocchia. Paura tra i residenti: le fiamme vicino ad alcune abitazioni.

L’incendio. E’ avvenuto ieri sera, verso le 23. Le fiamme ed in particolare lo scoppio dei pneumatici, che hanno richiamato per primi i residenti di diverse palazzine della zona residenziale, hanno avvolto e consumato un’automobile – una Mercedes Classe A - parcheggiata lungo una traversa privata di via Madonna dell’Arco. L’auto, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco: i residenti che abitano lungo il viale hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In pochi minuti è giunta sul posto un’autopompa del Distaccamento di Napoli-Ponticelli dei vigili del fuoco, supportata poco dopo, da un’altra autobotte – il cui intervento non si è reso necessario grazie alla celerità dei vigili del fuoco nel circoscrivere il perimetro dell’incendio evitando che le fiamme si propagassero anche sulle altre auto parcheggiate poco distante - oltre una decina ed alcune ad alimentazione a gpl - e raggiungere,infine, alcune abitazioni.

Sul posto sono giunte anche due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Da un primo sopralluogo non sembra siano stati rinvenute tracce di liquido infiammabile, ma nella zona, e nei comuni limitrofi si sono già verificati episodi analoghi. L’auto, una Mercedes Classe A, non risulta rubata: al momento non vi sono denunce in tal senso. Indagano i carabinieri.

