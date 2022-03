Sant'Anastasia, Concorsopoli non è finita Inchiesta bis: 20 indagati

C'è l'ex sindaco, il suo consigliere di fiducia, il segretario comunale di allora e l'amministratore della società compiacente, già condannati in primo grado per aver gestito la compravendita di un posto di lavoro al Comune. Ma ci sono anche altre 16 persone, tutti indagati per essere stati, a vario titolo, coinvolti nel concorso per istruttore tecnico per vincere il quale bisognava versare del denaro.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA