Rifiuti, la ditta di stoccaggio nel Napoletano è fuorilegge: scattano i sigilli

Venerdì 17 Maggio 2019, 11:53

Una ditta di stoccaggio e recupero di rifiuti in via coscialonga a Sant'Anastasia teneva scarti plastici e legnosi stoccati in area non autorizzata e priva di dispositivi antincendio.Lo hanno scoperto i carabinieri del Noe di Napoli e della stazione di Sant’Anastasia nel corso di controlli per verificare il rispetto della normativa a tutela dell’ambiente in ditte del settore rifiuti.Alla luce delle irregolarità riscontrate i carabinieri hanno denunciato l’amministratore della ditta, un 36enne, per gestione illecita di rifiuti speciali in area non autorizzata e omessa presentazione della Scia antincendio.Sottoposti a sequestro un’area di circa 3mila metri quadrati, 17 cassoni, big bags contenenti circa 500 metri cubi di plastica e legno, 2 muletti e un ragno meccanico.