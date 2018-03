Sabato 24 Marzo 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 10:03

Hashish tra salumi e formaggi: i carabinieri hanno arrestato a Sant'Anastasia un commerciante ambulante di 44 anni, Gaetano Fusco, già noto alle forze dell'ordine, che nascondeva la droga in un deposito di salumi e formaggi. I carabinieri hanno trovato tre panetti di hashish (per un totale di 3 etti) e una «stecchetta» di 3 grammi. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e, giudicato con rito direttissimo, sottoposto all'obbligo di presentazione ai carabinieri di Sant'Anastasia.