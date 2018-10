Martedì 9 Ottobre 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 15:28

Allarme a Sant'Anastasia per il ritrovamento di un pacco sospetto nei pressi dell'abitazione di un consigliere comunale di maggioranza. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i vigili urbani ed i vigili del fuoco, e si è in attesa della squadra di artificieri per verificare se il pacco è esplosivo. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e sul posto sono giunti anche i volontari della protezione civile, e l'assessore al ramo, Fernando De Simone. «Il pacco - ha spiegato De Simone, che sta informando il sindaco Lello Abete dell'evolversi della situazione - è un pacco rosso natalizio, ed è stato depositato su una cabina elettrica antistante l'abitazione del nostro consigliere. Siamo in attesa degli artificieri».