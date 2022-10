Verso mezzanotte a Sant’Antimo, Napoli, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Danimarca per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme distruggevano parzialmente una Fiat punto. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.