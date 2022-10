Sant'Antimo, ex centro sportivo Cesaro: il tribunale dice no al risarcimento per i lavori

È stata rigettata dal tribunale Napoli Nord la richiesta di risarcimento al Comune per oltre 6 milioni di euro avanzata dalla Polisportiva Sant'Antimo per il presunto vantaggio patrimoniale conseguito dall'Ente successivamente alla rescissione anticipata del contratto di gestione degli impianti sportivi al gruppo che faceva capo alla famiglia Cesaro. La rescissione del contratto era avvenuta nel 2018, quando l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aurelio Russo, aveva contestato alla società sportiva morosità per i canoni di locazione dovuti al Comune e per le rate del mutuo contratto con il Credito Sportivo per il quale l'ente si era fatto garante con una fideiussione, per un ammontare di circa 4 milioni di euro. In quello stesso anno, poi, la società era stata colpita da interdittiva antimafia che inibiva qualsiasi possibilità di mantenere in essere contratti con la pubblica amministrazione.

La prima assegnazione della gestione della cittadella dello sport alla Polisportiva Sant'Antimo è datata 2002. Sulle macerie del vecchio centro comunale, che era stato pesantemente vandalizzato, fu realizzata una moderna struttura: piscina, campo di basket, campo di calcio e di calcetto e foresteria. Nel 2012 un nuovo contratto di gestione portò, complessivamente, a 38 gli anni in cui la società si sarebbe dovuta occupare dell'impianto. In quel momento, il Comune si fece avanti come garante per il debito contratto per ampliare il palazzetto. La foresteria, che funzionava anche come albergo, dopo che il centro è tornato nella disposizione patrimoniale del Comune è stata, per un periodo, utilizzata per ospitare gli sfollati dei crolli verificatisi nel centro storico. Attualmente è stata ristrutturata per ospitare la caserma dei carabinieri che, a breve, traslocherà nel nuovo sito.

Con la richiesta rigettata ad inizio settimana, la Polisportiva aveva chiamato in causa l'ente per il vantaggio patrimoniale conseguito per effetto della risoluzione del contratto, tenuto conto del valore delle opere eseguite, nonché delle attrezzature e degli impianti ivi presenti, del valore di avviamento della struttura, delle spese sostenute per le opere da eseguire e di ogni altra utilità patrimoniale conseguita dal Comune. La motivazione del mancato accoglimento della richiesta è, in sintesi, che l'anticipata cessazione del contratto e, quindi, il mancato sfruttamento economico dell'opera è dipeso esclusivamente dal concessionario attinto da misura interdittiva antimafia e non, certamente, dal comune di Sant'Antimo che ha esercitato un potere vincolante nel procedere al recesso. Tra le altre motivazioni addotte quella che, in ogni caso, anche alla cessazione naturale del contratto di gestione, tutte le opere sarebbero entrate automaticamente nella disponibilità dell'ente. La giudice Monica Marrazzo ha inoltre ritenuto che non sia stata fornita un' effettiva quantificazione del depauperamento, poiché la Polisportiva non ha fornito prova di una effettiva diminuzione patrimoniale. Attualmente nel centro sportivo è in funzione solo il palazzetto che ospita l'attività della Psa S.Antimo, che disputa il campionato maschile di basket di serie B e del gruppo, parte dello stesso sodalizio sportivo, Sorriso Azzurro che si occupa di campionati giovanili e minibasket.