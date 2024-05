Sant’Antimo, “gambizzato” nel suo ufficio con quattro colpi di pistola alle gambe

“Gambizzato” nel suo ufficio con quattro colpi di pistola alle gambe. Vittime del raid Antimo Petito, 42 anni, originario di Sant’Antimo, ma da tempo residente a Casandrino.

Il fatto di sangue è avvenuto oggi pomeriggio, nella sede della società per il noleggio di auto con annesso autolavaggio, ubicati nel comune di Sant’Arpino proprio nella zona che segna il confine tra Frattamaggiore, Grumo Nevano, Sant’Antimo e la stessa Sant’Arpino.

Il ferito, trasportato in ospedale, non corre pericolo di vita, ma nelle prossime ore, verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture agli arti inferiori. Sull’episodio indagano i carabinieri della caserma di Sant’Arpino coordinati dalla Dda di Napoli.