Sant'Antimo, incensurato nascondeva in casa un penna pistola con i proiettili

Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco un 35enne incensurato di Sant'Antonio Abate, Napoli. Durante una perquisizione nella sua abitazione i Carabinieri della locale stazione hanno trovato una penna pistola cal 38 special.

Un'arma artigianale senza matricola in grado di sparare anche cartucce cal. 8 a pallini. Sono 10 i proiettili di questo calibro rinvenuti. L'arma è in grado di uccidere, specie a breve distanza. Arrestato, Il 35enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.