Giovedì 21 Marzo 2019, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti in via Caravaggio dove, a causa di un incidente, ha perso la vita un 37enne. L'uomo, alla guida di uno scooter, è stato travolto da una Fiat Punto condotta da una 55enne che stava effettuando un’inversione di marcia. Sul posto personale del 118 che ha soccorso il 37enne trasportandolo in ospedale ad Aversa dove però la vittima è giunta senza vita. Sequestrati i due veicoli, la donna è stata denunciata per omicidio stradale.