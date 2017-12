Sabato 30 Dicembre 2017, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 16:20

«Ennesima figuraccia del sindaco Russo: manca la maggioranza in Consiglio, salta la seduta sulla Variazione di Bilancio e, quindi, anche il concerto di Gigi Finizio. A meno che non lo vogliano pagare di tasca loro». Lo rendono noto i consiglieri di centrodestra di Sant’Antimo. «In un dettagliato esposto alla Prefettura e alla Procura della Corte dei Conti, oltre che al Collegio dei Revisori, - riferiscono gli esponenti di centrodestra - abbiamo rimarcato che in assenza della ratifica delle Variazioni assunte d’urgenza dalla giunta, decadono gli stanziamenti e tra questi i 30mila euro del concerto di fine anno». «Pertanto - aggiungono - abbiamo diffidato il Segretario Generale, ultimamente nominato anche Responsabile del Servizio Cultura, a sospendere l’efficacia di qualsiasi atto di spesa che dalla giornata di ieri possa produrre debiti fuori bilancio». «Viceversa l'attuale amministrazione si renderebbe ufficialmente responsabile di nuovi debiti, non vorremmo clientelari», concludono i Consiglieri di opposizione.