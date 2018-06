Sant'Antimo: picchia e caccia di casa il padre su una sedia a rotelle: arrestato

Mercoledì 6 Giugno 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 12:57

Non aveva pietà del padre ridotto su una sedia a rotelle, né della madre che doveva accudirlo. Non aveva interesse per quei poveri genitori che nella sofferenza andavano avanti con estreme difficoltà. Per loro ancora dolore per un figlio che non aveva riguardi e amore e che desiderava soltanto denaro ottenuto con vessazioni, violenze e minacce. Per questo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano. I fatti a Sant’Antimo, il 30enne è gravemente indiziato di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei propri genitori. Le indagini sono partite dalle querele sporte prima dalla madre e poi dal padre, i quali disperati hanno denunciato gravi episodi di continui maltrattamenti di cui erano vittima da anni da parte del figlio in continua ricerca di denaro. Il racconto più doloroso è stato quello del padre. L’uomo ha rivelato ai carabinieri di essere stato aggredito con un corpo contundente ed in un’occasione addirittura di essere stato cacciato di casa e lasciato fuori sulla sedie a rotelle, al freddo. Arrivati ad uno stato di disperazione totale le due vittime hanno deciso di denunciarlo e assicurarlo alla giustizia. Ora è in carcere nella struttura di Poggioreale.