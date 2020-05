Sant'Antimo, sciolto il consiglio comunale: «Favorite le imprese legate alla camorra»

L'attesa relazione della prefettura con le motivazioni per lo scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti da parte della criminalità organizzata, deliberato il 16 marzo dal consiglio dei ministri, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta del resoconto delle indagini della commissione d'accesso che ha valutato tutti gli atti prodotti dall'amministrazione guidata da Aurelio Russo, sindaco del Pd da giugno 2017 a luglio 2019. Il Comune era già stato commissariato la scorsa estate, quando dodici consiglieri avevano firmato le dimissioni. La decisione del consiglio dei ministri dello scorso mese ha prolungato per altri 18 mesi la gestione commissariale guidata dal viceprefetto Maria Nicolina Perna.



«I lavori svolti dalla commissione - si legge nel documento di 34 pagine - hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel tempo in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente alla criminalità organizzata». L'indagine ha messo sotto esame sia i rappresentati politici che i funzionari comunali valutandone la rete di rapporti e rilevando come certe frequentazioni possano «aver compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'ente locale con un conseguente sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità e trasparenza». Dunque, la politica messa sotto accusa per non aver arginato il dilagare di certi fenomeni.



La relazione approfondisce le dinamiche dell'avvicendamento di funzionari, le modalità di rilascio di alcune concessioni edilizie, appalti e affidamenti di servizi. Per il momento c'è solo la descrizione e la valutazione dei fatti, a breve dovrebbero essere resi noti i nomi dei soggetti a cui sarà interdetta la possibilità di assumere ruoli di carattere politico per i prossimi dieci anni.



«Aspettative deluse», è la prima reazione di Aurelio Russo. «Immaginavo - dice - che la commissione d'accesso avrebbe fatto chiarezza sulle troppe ingerenze locali dei gruppi criminali, così ponendo le basi di un reale rinnovamento della classe politica. Pur assumendosi le responsabilità «di non aver saputo o potuto fino in fondo mantenere fede all'impegno del cambiamento», Russo considera la relazione «inconcludente per la genericità delle affermazioni e per la rinuncia a un'azione decisa sull'apparato burocratico».



Sottolinea, invece, l'efficacia del dispositivo l'ex consigliere di centrodestra Corrado Chiariello che ritiene centrale il fatto che la relazione dimostri «la debolezza della vecchia amministrazione evidentemente poco permeabile ai condizionamenti». Chiariello fa appello alla commissione prefettizia che «ha il compito di risanare una macchina amministrativa sfasciata sia dal punto di vista organizzativo che finanziario». Peppe Italia, ex consigliere di Dema Agorà, ritiene che quanto accaduto in questi mesi sia espressione anche di «fatti che partono da lontano, ben prima dell'ultima amministrazione. C'è una responsabilità immensa nel passato, ma anche e soprattutto nel non aver saputo fare da anticorpi negli ultimi due anni». La sua critica è all'ex sindaco: «Una figura onnipresente che ha distrutto sul nascere ogni probabilità di crescita». © RIPRODUZIONE RISERVATA