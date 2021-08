Sant’Antonio Abate, arrestato marito violento per ​maltrattamenti in famiglia

Questa notte a Sant’Antonio Abate i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 42enne del posto. I militari dell’arma, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che aveva appena aggredito la compagna convivente, 36enne.

Il 42enne, in evidente stato d’agitazione, durante le fasi concitate ha opposto resistenza ai carabinieri strattonandoli. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo e ad arrestarlo. La vittima, medicata da personale del 118, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La donna ha raccontato ai carabinieri analoghi episodi avvenuti in passato e mai denunciati. L’arrestato è stato portato in carcere in attesa di giudizio.