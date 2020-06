In fiamme capannone di un'azienda rifiuti nel Napoletano

Sant'Antonio Abate. Scoppia un incendio all'interno di un capannone di un'azienda di rifiuti. Fiamme alte e fumo denso in via Casoni Marna, nella zona industriale di Sant'Antonio Abate, dove dopo le 23 è scoppiato un violento incendio che sembra identico a quello che si è verificato esattamente un anno fa. In fiamme, secondo le prime notizie, un deposito di rifiuti della Sb Ecology, esattamente come lo scorso anno. Sul posto vigili del fuoco, un'ambulanza e i carabinieri che al momento escludono vittime. © RIPRODUZIONE RISERVATA