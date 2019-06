Maxi-incendio nel deposito rifiuti, case evacuate nel Napoletano

Le fiamme, molto alte, hanno sprigionato una densa coltre di fumo nero, visibile da tutta Sant'Antonio Abate e dai Comuni limitrofi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e della compagnia di Castellammare di Stabia, con i vigili del fuoco del distaccamento di Torre del Greco coadiuvati dalla Protezioni Civile per lo spegnimento del rogo.

Il pericolo è che le fiamme possano raggiungere un vicino deposito di legname, che renderebbe molto più complicate le operazioni di spegnimento. Evacuate alcune abitazioni e una stalla presenti in zona. Non ci sono feriti. Al momento è impossibile stabilire le cause dell'incendio.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 23:02

Un vasto incendio si è sviluppato in serata in un deposito rifiuti nella periferia abatese. Ad andare a fuoco è un capannone industriale in via Casoni Marna, a Sant'Antonio Abate, in una ex fabbrica di pomodori, da mesi adibita a sito di stoccaggio di rifiuti differenziati non tossici da parte di una delle aziende che cura la nettezza urbana in diverse cittadine della zona.